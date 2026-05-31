Лінія фронту станом на 31 травня 2026. Зведення Генштабу

31 травня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4452 дрони-камікадзе та здійснив 2213 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

31 травня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 38 окупантів та поранено 17. Знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено три автомобілі, одну гармату та один пункт управління БпЛА. Знищено або придушено 183 ворожі безпілотники різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося вісім бойових зіткнень. Противник здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти десять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Лимана, Ветеринарного, Колодязного та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Загарбники тричі йшли в атаку в районах Шийківки та Куп'янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни успішно відбили сім спроб ворога просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій з боку окупаційних військ не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог провів 40 атак. Окупанти намагалися прорватися в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 29 атак окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного та Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір'я, Нестерянки та Степногірська. Два бойових зіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1558-й день повномасштабної війни в Україні.