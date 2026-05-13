Наступні Київ та Одеса? Путін підготував нові територіальні вимоги

Кремль переключився з переговорів на нові захоплення територій

Російський диктатор Володимир Путін має намір висунути нові територіальні вимоги до України після можливого захоплення Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними співрозмовників видання, у Кремлі дедалі менше розраховують на дипломатичне врегулювання війни та роблять ставку на подальше просування російської армії. Як зазначає FT, Путін нібито планує розширити свої вимоги після захоплення Донбасу. Серед потенційних цілей Росії джерела називають Київ та Одесу.

Водночас Україна та Росія, за інформацією видання, дедалі скептичніше ставляться до переговорів за посередництва США навіть після формального перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Співрозмовники FT стверджують, що обидві сторони фактично втратили віру в ефективність нинішнього переговорного процесу. Українські посадовці заявили журналістам, що переговори зайшли у глухий кут ще після одного з останніх раундів контактів із російською стороною. У Києві також висловлюють розчарування тим, що Вашингтон не зміг змусити Кремль пом’якшити свої вимоги.

«Американська сторона не досягла жодного прогресу в переговорах із Росією. Усе, що можна було обговорити, вже зроблено», – сказав один із українських чиновників.

Водночас у Києві вважають, що Україна стала менш вразливою до можливого тиску США щодо швидкої мирної угоди. За даними FT, це пов’язано з тим, що українські сили змогли стримати російський наступ та активізували удари дронами по об’єктах у тилу РФ.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що сторони нібито «стають дедалі ближчими до угоди». Однак, як пише FT, ані Україна, ані Росія наразі не бачать великої цінності у продовженні переговорів у нинішньому форматі.

Нагадаємо, що США готові й надалі виступати посередником у переговорах між Україною та Росією, однак не мають наміру витрачати час на процес, який не дає результатів. Вашингтон уже тривалий час намагається виконувати роль посередника у переговорах щодо завершення війни.