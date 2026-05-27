Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання
фото: джерела «Главкома»
Російському агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома», йдеться про Павла Медведенка 1971 року народження. Він був одним з настоятелів церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове на Одещині.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці – чинна мурована церква у селі Усатове, Одеський район, Одеська область; пам'ятка архітектури національного значення. Парафія належить до Одеської єпархії УПЦ МП. У церкві міститься святиня – рака з частинкою мощей святителя Ігнатія Маріупольського.

Правоохоронці стверджують, що у 2024 році за його координатами окупанти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша – уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

«Після вогневого ураження агент «прозвітував» російському ГРУ про наслідки повітряної атаки РФ і «заліг на дно», щоб уникнути викриття. Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги окупантів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних «цілей».

«Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку. Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак РФ», – наголошує СБУ.

Крім того, за даними слідства, клірик «зливав» окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ГРУ РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури було повідомлено про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь РФ.

За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію «русского мира», хвалив керівництво РФ і представників Російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав «звільненням» і «поверненням додому».

Теги: Московська церква в Україні війна Одеса СБУ

