Одеса: зафіксовано влучання БпЛА в будинок (відео)

glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua (ілюстративне)

Інформація про наслідки атаки уточнюється

У ніч на 24 квітня російські терористичні війська атакували Одесу ударними дронами. Місто опинилось під ворожою атакою «шахедів». За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, зафіксовано влучання у будинок, пише «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок.

«Всю інформацію зʼясовуємо», – додав Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло дев'ять людей. Також внаслідок атаки 23 людини постраждали.

До слова, 23 квітня на фронті відбулося 144 бойових зіткнень.

Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

