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Американський генерал змоделював сценарій української контратаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Американський генерал змоделював сценарій української контратаки
Генерал радить ЗСУ потрапити у тил російських військ
фото з відкритих джерел

Суттєвою перевагою для Залужного Гертлінг назвав те, що його ворог – «відстій»

Колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг озвучив власні міркування щодо ймовірного сценарію дій, теоретично змоделювавши імовірну тактику поведінки українських військ під час атаки. Своє припущення він зробив під час онлайн-дискусії «Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України», що тривала з ініціативи програми Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона, повідомляє «Голос Америки».

«Дуже швидко, стрімко просуватись на невеликих ділянках, щоб потрапити у тил російських військ. І створення якомога більшого хаосу у тилу ворога», – сказав генерал Гертлінг, коли його попросили озвучити, що зробив би він, працюючи на місці українських генералів.

«Сполучені Штати робили це під час Другої світової війни у кількох випадках, – додав Гертлінг. – Я маю на увазі, що підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі».

За інформацією генерала, Україна має набагато більше можливостей нічного бачення, ніж Росія. Але він також порадив знайти спосіб оволодіти універсальною здатністю нічного бачення для українських військових сил і зокрема для конкретних підрозділів, які зможуть потрапити за лінію фронту для «створення хаосу в російському тилу». «Я не знаю точних даних розвідки, щоб спрогнозувати, де найкраще атакувати. Але я знаю, що стратегічна мета президента Зеленського – повернути територію, не віддати Росії жодного клаптика території», – сказав генерал Гертлінг.

Розмірковуючи над реаліями роботи генерала Валерія Залужного, генерал Гертлінг відзначив, що в очільника ЗСУ наразі «набагато більше проблем», ніж зазвичай було в інших військових високопосадовців «у звичайному бою». До цього причетні велика кількість абсолютно нового для підлеглих військових обладнання та пов’язані з цим ланцюжки поставок, тренування у країнах НАТО, розвідувальна інформація.

Суттєвою перевагою для Залужного Гертлінг назвав те, що його ворог (російські війська – ред.) – «відстій».

Генерал дав ще декілька оцінок ситуації в Україні, але на запитання, чим закінчиться війна відповів: «Не знаю. Війна може закінчитися сьогодні або через роки, або в будь-якій точці між цими двома».

Теги: війна окупанти росія ЗСУ контрнаступ

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