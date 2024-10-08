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Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Окупанти перекидають резерви під Роботине
фото з відкритих джерел

Армія РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область

Російські війська перекидають штурмові загони в район Роботиного, що в Запорізькій області. Окрім цього, ворог активно проводить розвідувальні операції на цьому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

«Наразі тут ведеться контрбатарейна боротьба, поки масованих штурмових дій противника немає. Але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатися найближчим часом, бо противник вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцирування, а також так звані розвідувально-пошукові дії», – розповів Волошин.

Російські сили на цьому напрямку продовжують використовувати артилерію, штурмову авіацію, некеровані ракети та дрони для атак. У районі Вугледара ворогу вдалося досягти певного успіху, тому вони зараз перегруповуються і готуються до нових штурмів на Роботинському напрямку. При цьому спроб проривів на їхній ділянці поки не зафіксовано. На Херсонському та Придніпровському напрямках росіяни відновили активні бойові дії після десятиденної паузи. Однак підготовки великих наступальних угруповань на півдні не спостерігається.

«Наразі на нашому напрямку не виявлено якоїсь підготовки наступальних великих угруповань. Але противник готується вести штурмові дії невеликими групами піхоти. Щодо важкої броньованої техніки, вона у противника є, але наразі не фіксується її якесь перекидання у цьому напрямку», – розповів Волошин.

Нагадаємо, ворог практично кожної ночі атакує Запоріжжя та область за допомогою ракет та безпілотників. Також росіяни не полишають спроб захопити плацдарм для подальшого наступу в районі Роботиного. 

До слова, кілька днів назад російські війська здійснили черговий обстріл села Мала Токмачка у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. 

Раніше стало відомо, що у п'ятницю, 4 жовтня, Запоріжжя та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті та області, повідомивши про декілька ударів з боку окупантів.

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Теги: Запоріжжя обстріл Миколаїв ворог росіяни війна

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