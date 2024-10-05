У Малій Токмачці на Запоріжжі після ударів РФ загинуло двоє людей

Росіяни продовжують обстрілювати житлові райони у містах України

Російські війська здійснили черговий обстріл села Мала Токмачка у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Про це у Telegram повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, Росія продовжує посилювати обстріли мирних населених пунктів на фронті, цілеспрямовано атакуючи цивільну інфраструктуру.

«Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села», – зазначив Федоров.

На жаль, Мала Токмачка не єдиний населений пункт, що зазнає ударів. Протягом останніх днів російські сили інтенсивно обстрілюють прифронтові території, зокрема Харківську, Донецьку, Луганську, Миколаївську та Херсонську області. Внаслідок цих атак є поранені та загиблі серед цивільного населення, зруйновані будинки, школи та лікарні.

Війна в Україні триває з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і почала підтримувати сепаратистів на сході країни. Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року лише поглибило конфлікт, спричинивши величезні людські втрати та руйнування. Попри активні бойові дії, Україна продовжує обороняти свої території, отримуючи підтримку від міжнародної спільноти, зокрема зброю та фінансову допомогу від країн НАТО і ЄС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 жовтня, Запоріжжя та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті та області, повідомивши про декілька ударів з боку окупантів.

До слова, Федоров раніше повідомляв, що одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 1 жовтня. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, Запоріжжя відзначає день міста. Цей індустріальний центр заснований в 1770 році, а в 1806 році поселення отримало статус повітового міста.