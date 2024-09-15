Уночі Росія атакувала Нікополь: є постраждалі (фото)

Чотири багатоповерхівки постраждали від атаки РФ

Через російську атаку постраждало двоє людей

У ніч проти 15 вересня Росія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Через ворожі атаки постраждали двоє людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома», – йдеться у повідомленні.

15 вересня росіяни атакували Нікополь фото: Сергій Лисак

Сергій Лисак зауважив, що росіяни понівечили приватну оселю. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також через атаку постраждали чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик. Пошкоджена лінія електропередач.

15 вересня росіяни атакували Нікополь фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.