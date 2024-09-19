«Слуга народу» пояснила, чому 15 депутатів не голосували за заборону Московської церкви

Ясько: «Ряд депутатів зі «Слуги народу» мають зважати на свій електорат, голосуючи або ні за заборону Московської церкви»

Серед народних депутатів «Слуги народу» є ряд людей, у яких закон про заборону в Україні релігійних організацій, афільованих з Росією, «викликав певну обережність». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила народна депутатка з парламентської фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Ясько пояснила, що ці депутати зважають на думку своїх громад, де Московський патріархат все ще має вплив.

«Тому такі депутати не хотіли висловлюватись з цього питання. Але ж ми зрештою проголосували його і дали більше 260 голосів, а це дуже багато, це навіть не 226», – пояснила вона.

Загалом, зауважила нардепка, більшість фракції підтримувала законопроєкт про заборону московської церкви, лише «не хотіла будувати на цьому політичний піар».

Єлизавета Ясько, яка проголосувала за заборону російської церкви, зазначила, що до неї особисто ніхто ніколи не підходив і не казав, як голосувати.

За словами нардепки, зараз у фракції багато чого змінилося.

«Зараз війна, і це є фокусом всього. Реальність змінилась. А розбіжності якщо і є, то не з ключових питань. І ми це бачимо за реальними результатами голосувань. Ви згадали про Московську церкву, але ж там не проголосували максимум десятеро людей (з членів фракції за закон не проголосували 15 депутатів, ще троє утрималося, ще четверо проголосували проти – «Главком»). На цілу фракцію це взагалі нічого», – додала Ясько.

Нардепи партії «Слуга народу», які голосували «проти» під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371):

Євген Брагар, Артем Культенко Сергій Литвиненко Павло Халімон

Нардепи партії «Слуга народу», які «утрималися» під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371):

Георгій Мазурашу Роман Каптєлов Степан Чернявський

Нардепи партії «Слуга народу», які не голосували під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371), але голосували за інші питання порядку денного:

Бужанський Максим Горенюк Олександр Зуб Валерій Зуєв Максим Іонушас Сергій Кабанов Олександр Копиленко Олександр Куницький Олександр Лис Олена Мандзій Сергій Остапенко Анатолій Павловський Петро Перебийніс Максим Руденко Ольга Хоменко Олена

Нардепи партії «Слуга народу», які були відсутні під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371), але голосували за інші питання порядку денного:

Войцехівський Віталій Володіна Дар'я Гетманцев Данило Демченко Сергій Діденко Юлія Дмитрієва Оксана Касай Геннадій Колюх Валерій Кормишкіна Ірина Короленко-Усова Валентина Медяник В'ячеслав Мулик Роман Нестеренко Кирилл Одарченко Андрій Павлюк Максим Рєпіна Елла Северин Сергій Сушко Павло Тарасов Олег Ткаченко Максим Ткаченко Олександр Фролов Павло Чорноморов Артем Шол Маргарита Шпак Любов Яковлєва Неллі

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».