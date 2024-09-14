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З російського полону додому повернуся фанат «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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З російського полону додому повернуся фанат «Динамо»
Фанат «Динамо» з позивним «Тєлєк» разом з побратимами повернувся з полону

14 вересня, Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону

Сьогодні, 14 вересня, в результаті обміну полонених додому повернувся фанат «Динамо» Дмитро (позивний «Тєлєк»). Про це інформує телеграм-канал ультрас «Динамо» .

«Вітаємо всіх рідних та близьких Героя. Чекаємо на повернення додому всіх інших полонених, в тому числі і представників нашого руху», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Теги: ультрас обмін полоненими фанати війна

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