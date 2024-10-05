Окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку: ЗСУ пояснили, чого хоче ворог

Противник збирає під Оріховим та Роботино нові штурмові групи

На півдні України російські окупанти можуть активізувати штурми вже найближчими днями, їхня мета – перерізати логістичні шляхи, що йдуть від Запоріжжя на східний фронт. Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ситуація на напрямку складна.

«Кількість штурмів, які є на нашому напрямку, взагалі на півдні України, дещо менша. Проте те, що ситуація на півдні доволі складна говорять ті факти, що не припиняється ні контрбатарейна боротьба, ні обстріли наших позицій, ні удари росіян по прилеглим до лінії бойового зіткнення населеним пунктам. Це і ракетні удари, і авіаційні, удари БПЛА. Тому на півдні доволі неспокійна ситуація», – прокоментував Волошин.

Він пояснив, чому для окупантів є важливим штурмувати Оріхів та Малу Токмачку.

«Якщо тут буде прорив якийсь, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там де наші Сили оборони тримають Донецьку область, південну частину Запорізької області. Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику. Тому на цьому напрямку зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії», – сказав речник Сил оборони Півдня.

Посилаючись на дані розвідки, він повідомив, що зараз під Оріховим, під Роботино готуються нові штурмові групи противника:

«Ворог перекидає туди особовий склад, проводить розвідку, логістичне забезпечення. І в недалекому майбутньому – за кілька днів, ймовірно, активізує штурмові дії».

За його словами, скоріш за все, буде тактика застосування ворогом малих штурмових груп до відділення.

«Ворог рідко застосовує у таких малих штурмах потужну важку броньовану техніку і озброєння. Він застосовує в основному нові швидкісні транспортні засоби, на кшталт мотоциклів, квадроциклів, щоб швидко подолати відстань до нашої траншеї, не підірватися на мінно-вибухових загородженнях, які встановлюються перед лінією оборони, щоб зупинити на небезпечних напрямках важку техніку ворога. А легка техніка швидко її долає і штурмова група заходить на траншею. І потім йде група закріплення», – розповів Волошин.

За його поясненням, така тактика ворогу приносила успіхи на інших напрямках, тому, скоріш за все, він далі продовжуватиме застосовувати її і на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку окупанти значно наростили засоби артилерії.

Також речник «Легіону Свободи» Костянтин Денисов розповів, що Росіяни активізували наступальні дії у Запорізькій області.