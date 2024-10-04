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У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
Відомо про роботу ППО
фото з відкритих джерел

Голова Запорізької ОВА  підтвердив вибухи у місті та області

У п'ятницю, 4 жовтня, Запоріжжя та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті та області, повідомивши про декілька ударів з боку окупантів.

О 22:27 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві пролунав вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжя, а також про ракету, яка летіла на Миколаїв.

Крім того, повідомляється про пуски КАБ в напрямку Сумської області

Нагадаємо, росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі.

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Теги: Запоріжжя вибух Миколаїв Іван Федоров

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