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Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
Путін і Сі Цзіньпін під час перемовин у Пекіні
фото з відкритих джерел

Інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії «викликає глибоке занепокоєння»

На Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні. Про це з посиланням на джерело – західного посадовця – повідомляють The Times і Reuters.

За словами джерела, Захід має докази участі неназваної китайської компанії в постачання до Російської Федерації «низки спеціальних військових безпілотників», які застосовувались під час війни в Україні. Співрозмовник видання відмовився називати назву компанії. Втім, з його слів, угода про постачання Росії дронів була виконана ще 2023-го.

«Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (Росії, – ред.) в таємниці», – додав посадовець.

Окрім того, цей самий посадовець підтвердив повідомлення агентства Reuters про те, що РФ створила в КНР програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. Їх також використовують у війні проти України. За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, Росія виготовила понад 2500 дронів «Гарпія-А1» від липня 2023-го до липня 2024-го.

Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що нова інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії «викликає глибоке занепокоєння». Своєю чергою, члени Альянсу «проводять консультації з цього питання».

Нагадаємо, Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання». 

До слова, Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. 

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

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Теги: росія війна Китай президент переговори

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