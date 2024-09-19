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Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
У місті Торопець Тверської області в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа
фото: Радіо Свобода

У Торопці безпілотники атакували склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ

Після вибухів у російському місті Торопець уже другу добу триває пожежа. На знімках з супутника Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів «Схем», видно наслідки пожежі, а також – вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.

Як зазначають журналісти, наслідки в Торопці – результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Він розташований на території військової частини №11777 у місті Торопець Тверської області.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала нібито наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. 

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською. Натомість від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

Як відомо, на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів.

До слова, удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових.

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Теги: війна росія пожежа вибух

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