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Ворог усю ніч гатив по Херсонщині: серед поранених є немовля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог усю ніч гатив по Херсонщині: серед поранених є немовля
Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали Херсонщини
фото: t.me/olexandrprokudin (ілюстративне)

Травми отримала дев'ятимісячна дівчинка

Сьогодні вночі ворог гатив по Херсону та правобережжю області. Унаслідок ворожих атак 11 осіб отримали поранення, серед них є дитина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники», – написав глава області.

За його даними, травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізовано 27-річну жінку та її дев’ятимісячну доньку.

Крім того, серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізовано.

«Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 років. А також дві жінки віком  87 і 62 роки», – додав Прокудін.

Також на місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

До того ж під вогонем окупантів був і Станіслав. Наслідки удару з «Градів» з’ясовуються.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, внаслідок нічних ворожих атак семеро херсонців отримали поранення середнього ступеня важкості. Усім потерпілим надана медична допомога.

Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Теги: Херсонщина обстріл дитина

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