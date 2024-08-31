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Росіяни вгатили по Часовому Яру: п’ятеро цивільних загинули

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни вгатили по Часовому Яру: п’ятеро цивільних загинули
Сьогодні вранці окупанти обстріляли Часів Яр
фото: Нацполіція (ілюстративне)

Ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку

Щонайменше п’ятеро мирних мешканців Часового Яру загинули в результаті російських обстрілів вранці 31 серпня. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку», – зазначив глава регіону.

За його даними, загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.

«Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!», – закликав Філашкін.

Нагадаємо, що вночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири будинки. 

Крім того, в ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. 

До відома, Харкові сьогодні оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

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Теги: обстріл Донеччина Часів Яр

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