Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель
Високий представник ЄС повідомив, що сьогодні глави МЗС обговорили пропозицію виділення 20 млрд євро на оборону України
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Я маю висловити жаль, що восьмий транш в рамках Європейського фонду миру досі блокується» 

Європейський Союз знову не зміг одностайно схвалити виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро для закупівлі озброєння для України. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформального засідання глав МЗС країн-членів Європейського Союзу, яке відбувалося у місті Толедо (Іспанія).

«Я маю висловити жаль, що восьмий транш в рамках Європейського фонду миру досі блокується. Я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати у наступні тижні. Але це проблема, яку не вдається вирішити», – сказав Боррель.

Водночас, високий представник ЄС повідомив, що сьогодні глави МЗС обговорили пропозицію виділення 20 млрд євро на оборону України впродовж чотирирічного періоду 2023-2027 років (щорічно по 5 млрд євро).

«Я думаю, що отримав від них позитивну реакцію щодо цієї пропозиції. І як би там не було, вони продемонстрували тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою стільки, скільки це буде потрібно. У Раді ЄС обговорення продовжиться. Я сподіваюся, що ми дійдемо узгодження до кінця року», – наголосив Боррель.

Окремо високий представник ЄС сказав, що в рамках місії з тренування українських військових він запропонував нову граничну межу кількості українських солдат, яких треба підготувати. Зокрема, йдеться про 40 тис. військових, яких треба підготувати у наступні місяці.

Як додав Боррель, глави МЗС країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію з підготовки українських військових.

Також Боррель заявив, що Євросоюз не бачить альтернатив «плану Зеленського» щодо врегулювання конфлікту в Україні. За словами дипломата, сценарій вирішення кризи, якого дотримується український лідер, є єдиним сценарієм врегулювання конфлікту, який обговорюється на світовій арені.

Теги: Європейський союз гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туристичні оператори хочуть привабити на курорти більше родин із дітьми, і заборонити алкоголь
All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку
28 серпня, 16:32
Петер Сіярто
Голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії
27 серпня, 04:24
Cвіт на війні простий і живе по принципу «бритви Оккама». Є ворог і є ти. Вбивай, або вбʼють тебе
Подяка для воїна. Запам'ятайте просту фразу
23 серпня, 15:50
100% корпоративних прав ТОВ «АЕРОК» російського олігарха Андрія Молчанова передано в дохід держави
Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
23 серпня, 11:16
У цьому елітному будинку мешкали донька та зять виробника крилатих ракет Бориса Обносова
Чехія арештувала активи родини головного виробника крилатих ракет РФ
23 серпня, 08:30
Через декілька років у РФ закінчаться гроші у фондах
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
22 серпня, 11:51
Приватбанк зазначає, що робив акцент на забезпеченні власної фінансової стійкості та сприянню макрофінансової стабільності в країні загалом
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії
14 серпня, 12:42
Практика «добровільних внесків» досі існує в українських школах
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику
12 серпня, 08:21
З початку цього року Нацбанк купив на ринку $192,4 млн, а продав $14,74 млрд.
Понад 100 мільйонів доларів: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за перший тиждень серпня
6 серпня, 17:13

Політика

ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель
ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель
Боррель заявив про відсутність альтернатив «плану Зеленського»
Боррель заявив про відсутність альтернатив «плану Зеленського»
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Росія переходить на новий формат відносин з однією країною
Росія переходить на новий формат відносин з однією країною
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
70K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
36K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
33K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
32K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
22K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту