ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель

Жозеп Боррель: «Я маю висловити жаль, що восьмий транш в рамках Європейського фонду миру досі блокується»

Європейський Союз знову не зміг одностайно схвалити виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро для закупівлі озброєння для України. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформального засідання глав МЗС країн-членів Європейського Союзу, яке відбувалося у місті Толедо (Іспанія).

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«Я маю висловити жаль, що восьмий транш в рамках Європейського фонду миру досі блокується. Я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати у наступні тижні. Але це проблема, яку не вдається вирішити», – сказав Боррель.

Водночас, високий представник ЄС повідомив, що сьогодні глави МЗС обговорили пропозицію виділення 20 млрд євро на оборону України впродовж чотирирічного періоду 2023-2027 років (щорічно по 5 млрд євро).

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«Я думаю, що отримав від них позитивну реакцію щодо цієї пропозиції. І як би там не було, вони продемонстрували тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою стільки, скільки це буде потрібно. У Раді ЄС обговорення продовжиться. Я сподіваюся, що ми дійдемо узгодження до кінця року», – наголосив Боррель.

Окремо високий представник ЄС сказав, що в рамках місії з тренування українських військових він запропонував нову граничну межу кількості українських солдат, яких треба підготувати. Зокрема, йдеться про 40 тис. військових, яких треба підготувати у наступні місяці.

Як додав Боррель, глави МЗС країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію з підготовки українських військових.

Також Боррель заявив, що Євросоюз не бачить альтернатив «плану Зеленського» щодо врегулювання конфлікту в Україні. За словами дипломата, сценарій вирішення кризи, якого дотримується український лідер, є єдиним сценарієм врегулювання конфлікту, який обговорюється на світовій арені.