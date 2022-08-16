Ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ на Херсонщині

У результаті стрілецького бою поблизу Осокорівки диверсанти відійшли

Збройні сили України відкинули окупантів поблизу Осокорівки на Херсонщині. Там диверсійно-розвідувальна група рашистів намагалася прорватись в тил українських захисників. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад», – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

Також зазначається, що противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без змін складу та положення. В тактиці дій окупанти продовжують застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Вночі гелікоптером було атаковано наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.

Нагадаємо, 13 серпня армійська авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно–артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань знищено 15 загарбників, танк Т–72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади боєприпасів.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.