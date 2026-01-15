«Все сталося за секунди». Жінка, яка прибирала зупинку у Львові розповіла про удар «Шахедом»

Під час атаки комунальники працювали під повітряною тривогою

У центрі Львова під час російської атаки дронами-камікадзе Shahed-136 двірниця комунальної служби перебувала на зупинці громадського транспорту та прибирала сніг. Про це жінка розповіла журналістам «Радіо.Свобода», повідомляє «Главком».

За словами жінки, перед ударом поліцейський попередив її та колег про необхідність сховатися. У цей момент дрон уже пролітав над ними.

«Поліцейський сказав, що треба ховатися, а над головою якраз пролетіло. Я прибрала зупинку, бо не знала, що летітиме. Ми просто втекли. Там ще наші люди прибирали» – розповіла жінка.

Вона додала, що вибух був дуже гучним. Атака сталася, коли працівники комунальних служб розчищали сніг, попри повітряну тривогу.

За інформацією міської влади, російські війська вдарили по дитячому майданчику в центрі Львова. На відео, яке оприлюднив міський голова Андрій Садовий, видно тракториста та двірницю, які працювали під час тривоги. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Директорка комунальної установи «Інститут стратегії культури» Юлія Хомчин повідомила, що двірницею є пані Ольга, яка вже близько 10 років працює в комунальній сфері. Особу тракториста не розкривають. Раніше повідомлялося, що чоловік зазнав впливу вибухової хвилі.

Після оприлюднення відео поведінка комунальників викликала активне обговорення в соцмережах. Частина користувачів називає їх безстрашними та дякує за роботу, інші критикують за перебування на вулиці під час повітряної тривоги.