Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
фото: Національна поліція України

Підозрюваним обрали запобіжні заходи

Колишні та чинні посадовці Львівської міської ради підозрюються у розтраті майже 4 млн грн під час ремонту оздоровчого дитячого табору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Серед підозрюваних – колишні начальник відділу одного з Департаментів міськради та директор дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економіст – провідний спеціаліст управління міської ради та керівник підрядної організації. Усі були затримані у процесуальному порядку.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, для проведення капітального ремонту дитячого табору в Карпатському регіоні області було укладено ряд договорів загальним кошторисом 11,6 млн грн. Підрядник мав замінити вікна та двері та відремонтувати спальні приміщення.

Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри фото 1

«З метою привласнення частини бюджетних коштів до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, а також  із зазначення завищених цін на придбані будівельні матеріали. Усі учасники договору підписали документи, а підрядник отримав гроші на свої рахунки, які потім розподілили між всіма. Сума завданих збитків становила майже 4 млн грн», – йдеться у заяві.

На підставі зібраних доказів слідчі Львівського районного управління поліції № 2 оголосили підозру учасникам організованої злочинної групи. Колишнім начальнику відділу одного з Департаментів Львівської міськради та директору дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економісту – провідному спеціалісту управління міської ради та керівнику підрядної організації інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримали у процесуальному порядку.

Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри фото 2

Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Трьом фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави 3,8 млн грн для кожного, ще одному – нічний домашній арешт. Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили зловживання під час закупівлі послуг з благоустрою у Чернівцях. Територіальній громаді завдано збитків майже на 3,5 млн грн

Теги: Львів Національна поліція України корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом 5G запрацює у Бородянці та Харкові
У Львові запрацював 5G
Вчора, 12:12
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
10 сiчня, 18:15
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
9 сiчня, 11:50
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
9 сiчня, 09:25
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
9 сiчня, 08:00
Апеляційна палата Антикорупційного суду дозволила парламентарці не носити електронний браслет
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход
8 сiчня, 18:04
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Екскерівниця Хмельницької МСЕК підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень
Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями
24 грудня, 2025, 15:53
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова
Готував теракт у центрі Львова. Завершено розслідування щодо російського агента
22 грудня, 2025, 11:32

Кримінал

Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
На Хмельниччині суд оголосив підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна сьомого поверху
На Хмельниччині суд оголосив підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна сьомого поверху
На Львівщині суд виніс вирок курсанту військового вишу, який працював на ФСБ
На Львівщині суд виніс вирок курсанту військового вишу, який працював на ФСБ
Звільнення Шуфрича. Судді, які раніше вважали, що соратник Медведчука може втекти, змінили свою позицію
Звільнення Шуфрича. Судді, які раніше вважали, що соратник Медведчука може втекти, змінили свою позицію
Справа «Золотого мандарина»: завершено слідство
Справа «Золотого мандарина»: завершено слідство

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua