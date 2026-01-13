Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри

Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Колишні та чинні посадовці Львівської міської ради підозрюються у розтраті майже 4 млн грн під час ремонту оздоровчого дитячого табору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Серед підозрюваних – колишні начальник відділу одного з Департаментів міськради та директор дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економіст – провідний спеціаліст управління міської ради та керівник підрядної організації. Усі були затримані у процесуальному порядку.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, для проведення капітального ремонту дитячого табору в Карпатському регіоні області було укладено ряд договорів загальним кошторисом 11,6 млн грн. Підрядник мав замінити вікна та двері та відремонтувати спальні приміщення.

«З метою привласнення частини бюджетних коштів до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, а також із зазначення завищених цін на придбані будівельні матеріали. Усі учасники договору підписали документи, а підрядник отримав гроші на свої рахунки, які потім розподілили між всіма. Сума завданих збитків становила майже 4 млн грн», – йдеться у заяві.

На підставі зібраних доказів слідчі Львівського районного управління поліції № 2 оголосили підозру учасникам організованої злочинної групи. Колишнім начальнику відділу одного з Департаментів Львівської міськради та директору дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку, економісту – провідному спеціалісту управління міської ради та керівнику підрядної організації інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримали у процесуальному порядку.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Трьом фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави 3,8 млн грн для кожного, ще одному – нічний домашній арешт. Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

