Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
На відео з ударом дрона потрапили двоє працівників комунальної служби
колаж: glavcom.ua

Працівники комунальної служби розчищали сніг, не зважаючи на повітряну загрозу

Російські війська вдарили по дитячому майданчику у Львові. Атака сталася, коли комунальники розчищали сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку комунальної установи «Інститут стратегії культури» Юлію Хомчин.

На відео, яке опублікував мер міста Андрій Садовий, потрапили двоє працівників комунальної служби – тракторист та двірниця. Вони працювали під час повітряної тривоги.

За словами Хомчин, двірницею є пані Ольга, яка 10 років працює щоденно, аби Львів був чистим і гарним. Особу тракториста очільниця комунальної установи не повідомила. Раніше влада повідомляла, що його зачепило вибуховою хвилею.

Тим часом українців у соцмережах неабияк здивувала поведінка комунальників, особливо двірниці. Деякі користувачі називають їх безстрашними героями, інші ж – критикують через ігнорування повітряної тривоги.

Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників фото 1

Водночас мер Львова пообіцяв згодом показати комунальників, які попри загрози й обстріли робили свою роботу.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Через атаку у центрі Львова тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

На місці удару працюють вибухотехніки й шукають уламки та вибухівку. Зазначається, що дитячий майданчик згорів, однак памʼятник Бандері не постраждав.

До слова, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння. 

