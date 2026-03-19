Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня

Дайджест новин у ніч на 19 березня 2026 року

Безпілотники атакували Росію, уражено підприємство, РФ вдарила по Одесі та Львову, колишній директор антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент зробив скандальні заяви про війну в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 березня:

Удар по Львову

фото з відкритих джерел

У ніч на 19 березня російські терористи вдарили по Львову безпілотниками.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.

«Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС», – написав Козицький.

Росія атакувала Одесу безпілотниками

Руйнування внаслідок удару по Одесі фото: Одеська МВА

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Одесі безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Вибухи у Росії

Краснодарський край цієї ночі опинився під атакою БпЛА скріншот з відео

У ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ.

Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Ціллю атаки в Невинномиську, ймовірно, стало стратегічне хімічне підприємство «Невинномиський Азот».

Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану

Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю фото: AP

Колишній очільник антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що вбитий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично виступав стримуючим фактором для ядерних амбіцій Тегерана.

За словами Кента, попри вороже ставлення до постаті Хаменеї, варто визнати, що саме він перешкоджав отриманню країною ядерної зброї. Експосадовець підкреслив, що агресивна ліквідація лідера такого рівня лише сприяє згуртуванню населення навколо чинного режиму.

Іран не хотів атакувати США

Джо Кент з'явився на «Шоу Такера Карлсона» скріншот з відео

Колишній керівник антитерористичного напряму в адміністрації Трампа Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. У своєму першому інтерв'ю після гучної відставки він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня.

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.

Інші важливі новини: