Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня

Аліна Самойленко
Дайджест новин у ніч на 19 березня 2026 року

Безпілотники атакували Росію, уражено підприємство, РФ вдарила по Одесі та Львову, колишній директор антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент зробив скандальні заяви про війну в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 березня:

Удар по Львову

У ніч на 19 березня російські терористи вдарили по Львову безпілотниками.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.

«Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС», – написав Козицький.

Росія атакувала Одесу безпілотниками

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Одесі безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Вибухи у Росії

У ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ.

Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Ціллю атаки в Невинномиську, ймовірно, стало стратегічне хімічне підприємство «Невинномиський Азот».

Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану

Колишній очільник антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що вбитий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично виступав стримуючим фактором для ядерних амбіцій Тегерана.

За словами Кента, попри вороже ставлення до постаті Хаменеї, варто визнати, що саме він перешкоджав отриманню країною ядерної зброї. Експосадовець підкреслив, що агресивна ліквідація лідера такого рівня лише сприяє згуртуванню населення навколо чинного режиму.

Іран не хотів атакувати США

Колишній керівник антитерористичного напряму в адміністрації Трампа Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. У своєму першому інтерв'ю після гучної відставки він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня.

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.

Читайте також

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
19 лютого, 17:48
Україні потрібно ще 250 тис. військових, щоб мати шанси переломити хід бойових дій на свою користь
Скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою: газета The Times назвала цифру
22 лютого, 15:15
У матеріалах справи Епштейна не знайшли близько 100 документів
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
25 лютого, 17:57
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
1 березня, 06:06
Скорочення закупівель російської нафти стало б для Китаю дорогим економічно й ризикованим політично кроком
США запропонували Китаю скоротити закупівлі російської нафти
6 березня, 08:47
Нафта подешевшала на тлі рішень США щодо російських поставок
Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина
6 березня, 09:00
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
6 березня, 12:41
Спалахи від ударів ворога над авіабазою Акротірі
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
9 березня, 10:25
Іранські ударні безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
13 березня, 04:16

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2026
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Росія атакувала Головне Управління СБУ у Львівській області
Росія атакувала Головне Управління СБУ у Львівській області
Лінія фронту станом на 18 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 березня 2026. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026
Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026

Новини

В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
