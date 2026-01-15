Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Вибухотехніки шукають на місці удару уламки дрона та вибухівку
фото: BBC

Памʼятник провіднику Організації українських націоналістів не постраждав від атаки БпЛА

Російські терористи атакували ударним дроном дитячий майданчик у Львові, поруч із ним розташований памʼятник Степану Бандері, який не постраждав від удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

На місці удару працюють вибухотехніки й шукають уламки та вибухівку. Зазначається, що дитячий майданчик згорів, однак памʼятник стоїть.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Через атаку у центрі Львова тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Крім того, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння. 

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Читайте також:

Теги: Львів Степан Бандера обстріл пам'ятник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки безпілотника впали на будинок у Соломʼянському районі
У Києві уламки дрона впали на будинок
Сьогодні, 07:59
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38
Киянам варто подбати про теплі речі, запаси води, їжі та медикаментів для себе тп домашніх улюбленців
Йдуть сильні морози. Столична влада закликала киян рятуватися самотужки
8 сiчня, 16:10
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Мешканці Львова помітили рідкісне оптичне явище
На Різдво в небі над Львовом з’явилося рідкісне природне явище (фото)
26 грудня, 2025, 07:58
При масованих обстрілах Україна витримає зимовий період без масштабних блекаутів
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
24 грудня, 2025, 04:58
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 2025, 09:45
Пам’ятник Кернесу зображує його з улюбленим жестом
П’ята річниця смерті Кернеса: який вигляд має пам’ятник ексмеру Харкова
17 грудня, 2025, 09:54
До ліквідації пожежыбуло залучено 13 рятувальників
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
16 грудня, 2025, 10:59

Події в Україні

СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua