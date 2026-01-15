Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)

Памʼятник провіднику Організації українських націоналістів не постраждав від атаки БпЛА

Російські терористи атакували ударним дроном дитячий майданчик у Львові, поруч із ним розташований памʼятник Степану Бандері, який не постраждав від удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

На місці удару працюють вибухотехніки й шукають уламки та вибухівку. Зазначається, що дитячий майданчик згорів, однак памʼятник стоїть.

❗️Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше, - міський голова Львова Андрій Садовий



Попередньо - без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.… pic.twitter.com/Hj9foHau0r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2026

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Через атаку у центрі Львова тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Крім того, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.