У Львові пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото з відкритих джерел

Львів атакували безпілотники 

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Львову безпілотниками, пише «Главком».

Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Львові пролунали вибухи, а мер міста Андрій Садовий написав: «Ворожий «шахед» прямує на Львів. Не ігноруйте повітряну тривогу!»

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів. Попередньо, без постраждалих. На місці влучання працюють всі профільні служби.

Раніше повідомлялося про ранкову нетипову атаку на столицю 16 березня 2026 року. Тоді ворог випустив близько 30 безпілотників, частина з яких була обладнана новітніми системами керування. Це дозволяло росіянам маневрувати дронами безпосередньо під час польоту.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, принаймні частина збитих БпЛА була оснащена mesh-мережами та іншими каналами зв’язку. Такі системи дозволяють безпілотникам «спілкуватися» між собою або керуватися оператором у режимі реального часу, що раніше було рідкістю для звичайних «шахедів».

До слова, під час масованої атаки дронів на столицю 16 березня, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

