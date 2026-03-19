Втрати ворога станом на 19 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 786 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 19 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб.
  • танків – 11 786 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
  • спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.
Втрати ворога у війні станом на 19 березня 2026 року
Нагадаємо, триває 1485-й день повномасштабної війни в Україні.

