Втрати ворога станом на 19 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 520 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 19 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 19 березня втратила:
- особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб.
- танків – 11 786 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
- РСЗВ – 1 691 (+3) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
- спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1485-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0