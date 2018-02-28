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    Події в Україні

    Усі школи Миколаєва закрили через негоду

    Школи не відкриють, поки погода не стабілізується
    У Миколаєві із середи, 28 лютого, через погіршення погодних умов призупинено навчальний процес у всіх школах міста. Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міськради. «У зв'язку з погіршенням погодних умов і з метою уникнення травматизму серед вихованців навчальних закладів, згідно з протоколом комісії з питань ТЕБ і НП у м. Миколаєві,
    • Сьогодні, 17:47
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    Школи не відкриють, поки погода не стабілізується

    У Миколаєві із середи, 28 лютого, через погіршення погодних умов призупинено навчальний процес у всіх школах міста. Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міськради.

    «У зв'язку з погіршенням погодних умов і з метою уникнення травматизму серед вихованців навчальних закладів, згідно з протоколом комісії з питань ТЕБ і НП у м. Миколаєві, на підставі розпорядження в.о. міського голови з 28.02.2018 освітній процес призупинено до стабілізації погодних умов», - йдеться в повідомленні.

    Однак дитячі садки міста працюють у штатному режимі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні всі школи закривають на карантин з 27 лютого по 3 березня.

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