На Львівщині керівництво військкомату за $3 тис. допомагало уникнути мобілізації

Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівника Яворівського військомату

Керівництво військкомату на Львівщині за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон. Про це повідомляє ДБР.

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Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівника Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в.о. голови військово-лікарської комісії та солдата-водія цього ж центру. За $3 тис. вони надали підроблені медичні документи та висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) ухилянтам. У «пакет послуг» входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.

Крім того, за сприянням в.о. голови ВЛК, лікар-уролог місцевої лікарні складав акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів. До акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення.

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Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали.

До слова, представника християнської спільноти «Церква адвентистів сьомого дня» визнано невинним та виправдано від обвинувачення в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

За матеріалами справи, обвинувачений перебував на військовому обліку. У липні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у війську. Однак без поважних причин чоловік проігнорував виклик для відправки у військову частину. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді чоловік не визнав вини і надав докази. Зокрема, приніс свідоцтво про водне хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську Луганської області. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації «Церква адвентистів сьомого дня». Також надав довідку, завірену пастором Церкви адвентистів сьомого дня про те, що обвинувачений дійсно є членом цієї релігійної організації.