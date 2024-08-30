Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Втрата F-16. Речі, які треба розуміти

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16
ілюстративне фото

«Вічна пам’ять всім нашим авіаторам, що загинули при захисті нашої Вітчизни!»

Повітряні Сили офіційно визнали, що під час відбиття масованого ракетного удару росіян 26 серпня цього року загинув пілот Олексій Месь, який посмертно отримав звання полковника.

Слідом Генштаб ЗСУ в своєму офіційному повідомленні визнав факт, що під час відбиття цього удару один із F-16 було таки втрачено.

В цьому контексті, брати і сестри українці, давайте проговоримо такі речі:

І з американцями трапляється, що вони втрачають літаки по небойовим причинам, лише за 2024 рік у них розбилось два F-16, у січні та наприкінці квітня відповідно;

З іншої сторони, у цьому офіційному повідомленні не просто так вживається розмите формулювання «з літаком було втрачено зв'язок», і що причини катастрофи на місці падіння з'ясовує спеціальна комісія МОУ.

Бо якщо розмірковувати чисто абстрактно, без прив'язки до цього епізоду, про який ми всі тут говоримо, то літак можна втратити не тільки по небойовим причинам. Але й через протидію ворога також.

Тому тут реально саме той випадок, коли краще без різних спекуляцій дочекатись бодай попередніх офіційних висновків по ситуації;

F-16 нам все рівно потрібні, як заміна радянських винищувачів типів МіГ-29 та Су-27, ну й заодно ударних Су-24 та Су-25 – скажімо так, не тільки по причині характеристик, але й по причині обмеженості фізичного ресурсу для служби, який залишився літакам «Варшавського договору».

Якщо хто приписував західним винищувачам ледь чи не магічні властивості в плані впливу на події у війні проти РФ – то лише його факт біографії, а не воєнно-технічна реалія;

Якщо хто ці всі три роки прожив, не помічаючи чисельні некрологи на загиблих авіаторів у публічному доступі – це теж лише факт його біографії.

Раніше були в західних профільних ресурсах оцінки наприклад від вищого офіцерського складу ВПС США, і там заявлялись скажімо так оціночні цифри не тільки по втратам «ВКС РФ» у війні проти України.

Поспішати на цьому тлі будувати катастрофічні очікування по тому, чи будуть нам і далі давати західні винищувачі – точно не варто.

Вічна пам’ять всім нашим авіаторам, що загинули при захисті нашої Вітчизни!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Генштаб літак пілот F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шість винищувачів F-16 надійшли в Україну із Нідерландів
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
1 серпня, 20:51
Україна отримає найсучасніші протирадіолокаційні ракети
Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна
4 серпня, 03:53
Триває 905-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 серпня, 07:37
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29
На фронті відбулося 135 зіткненнь
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року
23 серпня, 00:00
У вересні на Канаду може чекати скасування тисяч авіарейсів
Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів
28 серпня, 22:45
ЗМІ: До втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році
За базою ДПСУ Дмитрук досі в Україні. Опубліковано деталі резонансної втечі нардепа
27 серпня, 09:48
Нафтобаза «Атлас» у Росії
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Вчора, 08:34
Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, розбився
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16
Вчора, 20:05

Іван Киричевський

Втрата F-16. Речі, які треба розуміти
Втрата F-16. Речі, які треба розуміти
Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?
Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?
На Кавказі зріє крупна війна. І це погано для України
На Кавказі зріє крупна війна. І це погано для України
Україна може отримати далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Що про них відомо
Україна може отримати далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Що про них відомо
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
Нові виклики для України на звільнених територіях Курщини
Нові виклики для України на звільнених територіях Курщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
11K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
8034
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії
7137
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua