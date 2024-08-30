Втрата F-16. Речі, які треба розуміти

«Вічна пам’ять всім нашим авіаторам, що загинули при захисті нашої Вітчизни!»

Повітряні Сили офіційно визнали, що під час відбиття масованого ракетного удару росіян 26 серпня цього року загинув пілот Олексій Месь, який посмертно отримав звання полковника.

Слідом Генштаб ЗСУ в своєму офіційному повідомленні визнав факт, що під час відбиття цього удару один із F-16 було таки втрачено.

В цьому контексті, брати і сестри українці, давайте проговоримо такі речі:

І з американцями трапляється, що вони втрачають літаки по небойовим причинам, лише за 2024 рік у них розбилось два F-16, у січні та наприкінці квітня відповідно;

З іншої сторони, у цьому офіційному повідомленні не просто так вживається розмите формулювання «з літаком було втрачено зв'язок», і що причини катастрофи на місці падіння з'ясовує спеціальна комісія МОУ.

Бо якщо розмірковувати чисто абстрактно, без прив'язки до цього епізоду, про який ми всі тут говоримо, то літак можна втратити не тільки по небойовим причинам. Але й через протидію ворога також.

Тому тут реально саме той випадок, коли краще без різних спекуляцій дочекатись бодай попередніх офіційних висновків по ситуації;

F-16 нам все рівно потрібні, як заміна радянських винищувачів типів МіГ-29 та Су-27, ну й заодно ударних Су-24 та Су-25 – скажімо так, не тільки по причині характеристик, але й по причині обмеженості фізичного ресурсу для служби, який залишився літакам «Варшавського договору».

Якщо хто приписував західним винищувачам ледь чи не магічні властивості в плані впливу на події у війні проти РФ – то лише його факт біографії, а не воєнно-технічна реалія;

Якщо хто ці всі три роки прожив, не помічаючи чисельні некрологи на загиблих авіаторів у публічному доступі – це теж лише факт його біографії.

Раніше були в західних профільних ресурсах оцінки наприклад від вищого офіцерського складу ВПС США, і там заявлялись скажімо так оціночні цифри не тільки по втратам «ВКС РФ» у війні проти України.

Поспішати на цьому тлі будувати катастрофічні очікування по тому, чи будуть нам і далі давати західні винищувачі – точно не варто.

Вічна пам’ять всім нашим авіаторам, що загинули при захисті нашої Вітчизни!