Іранські спецслужби назвали причину авіатрощі, де загинув президент Раїсі – ЗМІ

Під час розслідування не виявили «присутності хімічних речовин», які могли повпливати на аварію, а також людського фактора

Іранські спецслужби завершили розслідувати авіатрощу гелікоптера, на якому в травні розбився президент Ібрагім Раїсі. Згідно з висновками, аварія, ймовірно, є нещасним випадком. Про це іранське видання Fars дізналося від джерел у службі безпеки, передає Asriran.

Оцінки причини аварії вказують на те, що під час польоту гелікоптера було дотримано всіх необхідних протоколів щодо безпеки президента Раїсі. Спецслужби виключили можливість глушіння або зламу електронних систем вертольотів, які використовували під час польоту президента.

Також під час розслідування не виявили «можливої присутності хімічних речовин», які могли повпливати на аварію, а також людського фактора.

Водночас джерела іранського видання зазначили, що політ гелікоптерів, в одному з яких був Раїсі, почався із затримкою. Це призвело до несприятливої повітряної ситуації. Крім того, вага вертольота була завеликою для атмосферного тиску в районі аварії: через це пілот був не здатний керувати ним.

Коли пілот побачив хмару туману та хотів підняти вертоліт на відповідну висоту, той не мав достатньої тяглової сили. Обмежена видимість через туман призвела до зіткнення з горою. Тож спецслужби висловили «певну впевненість», що аварія була нещасним випадком.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан.

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.

Також генеральний штаб Збройних сил Ірану виключив версію про диверсію на гелікоптері, на борту якого перебував президент республіки Ібрахім Раїсі.

Згодом в країні відбулися позачергові вибори після загибелі президента країни Ебрахіма Раїсі, де політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі.