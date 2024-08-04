ЗСУ вперше показали пуск ракет Storm Shadow з українських літаків Су-24

З'явилися перші офіційні кадри, на яких показаний бойовий запуск ракет Storm Shadow

Франко-британська крилата ракета здатна знищувати важливі цілі, добре захищені засобами протиповітряної оборони

Повітряні сили ЗСУ показали, як відбуваються пуски франко-британських крилатих ракет Storm Shadow/Scalp EG по об’єктах ворога. Відповідне відео опублікували Повітряні сили ЗСУ.

Це перші офіційні кадри, на яких показаний бойовий запуск ракет цього типу.

Відео особливе тим, що у першому фрагменті показаний парний пуск ракет, який здійснюється у тому випадку, коли стоїть задача прориву ворожої протиповітряної оборони.

У другому фрагменті відео показаний пуск ракет з інтервалом у декілька секунд, що ймовірно може свідчити про запуск ракет по одній цілі.

Повітряні сили України вперше показали пуск одразу двох крилатих ракет Scalp-EG українським бомбардувальником Су-24. pic.twitter.com/MuI7vjH2Tl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024

Storm Shadow/Scalp EG – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Розробка ракети почалася компанією MBDA 1995 року на основі французької КР Apache на замовлення військових відомств Франції та Великої Британії. Перші успішні випробування відбулися у грудні 2000-го. Ракета була введена в експлуатацію в 2003-у британськими військово-повітряними силами. Має дальність дії до 560 км, маса – 1300 кг.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни РФ Повітряні сили України знищили понад 8000 повітряних цілей Росії.

До слова, бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов з Кропивницького відсвяткував 101 день народження.

Раніше Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів.