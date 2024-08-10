Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку

Повітряне судно Дональда Трампа було змушене здійснити аварійну посадку через технічні проблеми, які виникли під час польоту

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа був змушений здійснити аварійну посадку

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні несправності. Про це повідомляє Associated Press (AP).

Інцидент стався в п'ятницю ввечері, коли Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та підтримати кандидата на посаду сенатора від Республіканської партії замість чинного демократа Джона Тестера.

Під час польоту виникли технічні проблеми, що змусило літак здійснити незаплановану посадку в аеропорту Біллінгса, штат Монтана. Після приземлення передвиборчий штаб Трампа оприлюднив відео, в якому політик висловив радість бути в Монтані, але жодним чином не згадав про інцидент з літаком.

Попри технічні негаразди, Трамп продовжив свій шлях до Бозмену на приватному літаку, де ввечері п’ятниці за місцевим часом планується його виступ у Державному університеті Монтани.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.