Головна Світ Політика
search button user button menu button

Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку
Повітряне судно Дональда Трампа було змушене здійснити аварійну посадку через технічні проблеми, які виникли під час польоту
фото з відкритих джерел

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа був змушений здійснити аварійну посадку 

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні несправності. Про це повідомляє  Associated Press (AP).

Інцидент стався в п'ятницю ввечері, коли Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та підтримати кандидата на посаду сенатора від Республіканської партії замість чинного демократа Джона Тестера.

Під час польоту виникли технічні проблеми, що змусило літак здійснити незаплановану посадку в аеропорту Біллінгса, штат Монтана. Після приземлення передвиборчий штаб Трампа оприлюднив відео, в якому політик висловив радість бути в Монтані, але жодним чином не згадав про інцидент з літаком.

Попри технічні негаразди, Трамп продовжив свій шлях до Бозмену на приватному літаку, де ввечері п’ятниці за місцевим часом планується його виступ у Державному університеті Монтани.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

Читайте також: Американці за лічені години зібрали рекордну суму для кампанії Камали Гарріс
До слова,Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском
Теги: літак партії відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліна Грушина через травму не виступила на минулій Олімпіаді в Токіо
Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади
8 серпня, 14:15
Німецький депутат почав говорити про поверення українських біженців-чоловіків, що придатні до служби
Німеччина знову заговорила про повернення військовозобов'язаних українців
11 липня, 16:58
Пожежник героїчно загинув захищаючи Трампа
Намагався прикрити собою всю сім'ю: під час замаху на Трампа загинув пожежник
14 липня, 23:00
Замах на Трампа змусив змінити риторику у оточенні Байдена
«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом
15 липня, 10:20
Байден закликав тих, хто з ним погоджується, підтримати його кампанію
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска
18 липня, 13:45
Зазначається, що деякі сомельє можуть не сприймати додавання шматочків льоду у вино
ЗМІ розкрили улюблений спосіб Гарріс насолоджуватися вином
6 серпня, 04:30
Представники передвиборчої кампанії назвали цей день одним із найкращих зі збору коштів у циклі
Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
8 серпня, 06:09
Літак Voepass вилетів з Каскавела і прямував до Сан-Паулу
Авіакатастрофа у Бразилії: названо кількість жертв
Вчора, 22:15
На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи
Десятки трупів і спалених авто: ЗСУ знищили військову колону за 8 км від Рильська (відео)
Вчора, 12:23

Політика

Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку
Літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку
МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС
МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС
Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область
Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Канада запровадила нові санкції проти Білорусі
Канада запровадила нові санкції проти Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
12K
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9895
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7965
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
4180
«Ворог змінює напрямок атак». Голова Донецької ОВА пояснив, чому багато фортифікацій зводяться лише тепер
4043
На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі 61 особа на борту
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua