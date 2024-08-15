РФ офіційно підтвердила падіння бомбардувальника Ту-22М
За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили
Російська влада офіційно підтвердила падіння військового літака Ту-22М3 в Іркутській області. За офіційними даними причиною інциденту називають технічну несправність. Про це заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзев.
За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили.
«Справді, о 22:18 до чергового регіонального відділення центру медицини катастроф надійшла така інформація (про авікатастрофу - ред.). Як повідомляє Міноборони, літак – військовий, ТУ-22М3. Він виконував плановий політ. Екіпаж повів літак від житлових будівель. Чотири пілоти катапультувалися. Усіх уже знайшли, всім надається медична допомога. Загрози життю та здоров'ю немає», – резюмував російський губернатор.
«Н***я взрив бил»
Момент вибуху російського бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області. pic.twitter.com/IespCFWcKO
За його словами, до місця події виїхали відповідні служби, тож точна інформація буде пізніше.
Кобзев додав, що літак впав у безлюдній місцевості, землі руйнувань немає. Він також наголосив, що за попередньою інформацією, причиною стала технічна несправність.
Гарно палає російський Ту-22М3 pic.twitter.com/fWuMCuRPhy— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024
Як повідомлялося, в Іркутській області впав російський бомбардувальник Ту-22М3.
На болотах в Іркутській області зазнав аварії і загорівся бомбардувальник Ту-22м, пишуть російські тг-канали pic.twitter.com/ImjhjIR1DY— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024
Російська армія використовує Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні, зокрема для запуску ракет Х-22. Приблизна вартість літака становить близько $300 млн. Він є одним із найдорожчих бортів у військово-повітряному флоті РФ.
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