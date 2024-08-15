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РФ офіційно підтвердила падіння бомбардувальника Ту-22М

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ офіційно підтвердила падіння бомбардувальника Ту-22М
Літак, нібито, впав у безлюдній місцевості, землі руйнувань немає
фото: з відкритих джерел

За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили

Російська влада офіційно підтвердила падіння військового літака Ту-22М3 в Іркутській області. За офіційними даними причиною інциденту називають технічну несправність. Про це заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзев.

За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили.

«Справді, о 22:18 до чергового регіонального відділення центру медицини катастроф надійшла така інформація (про авікатастрофу - ред.). Як повідомляє Міноборони, літак – військовий, ТУ-22М3. Він виконував плановий політ. Екіпаж повів літак від житлових будівель. Чотири пілоти катапультувалися. Усіх уже знайшли, всім надається медична допомога. Загрози життю та здоров'ю немає», – резюмував російський губернатор. 

За його словами, до місця події виїхали відповідні служби, тож точна інформація буде пізніше. 

Кобзев додав, що літак впав у безлюдній місцевості, землі руйнувань немає. Він також наголосив, що за попередньою інформацією, причиною стала технічна несправність.

Як повідомлялося,  в Іркутській області впав російський бомбардувальник Ту-22М3. 

Російська армія використовує Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні, зокрема для запуску ракет Х-22. Приблизна вартість літака становить близько $300 млн. Він є одним із найдорожчих бортів у військово-повітряному флоті РФ.

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Теги: аварія літак авіація

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