РФ офіційно підтвердила падіння бомбардувальника Ту-22М

Літак, нібито, впав у безлюдній місцевості, землі руйнувань немає

За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили

Російська влада офіційно підтвердила падіння військового літака Ту-22М3 в Іркутській області. За офіційними даними причиною інциденту називають технічну несправність. Про це заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзев.

За наявними даними, всі чотири члени екіпажу катапультувалися і вижили.

«Справді, о 22:18 до чергового регіонального відділення центру медицини катастроф надійшла така інформація (про авікатастрофу - ред.). Як повідомляє Міноборони, літак – військовий, ТУ-22М3. Він виконував плановий політ. Екіпаж повів літак від житлових будівель. Чотири пілоти катапультувалися. Усіх уже знайшли, всім надається медична допомога. Загрози життю та здоров'ю немає», – резюмував російський губернатор.

За його словами, до місця події виїхали відповідні служби, тож точна інформація буде пізніше.

Кобзев додав, що літак впав у безлюдній місцевості, землі руйнувань немає. Він також наголосив, що за попередньою інформацією, причиною стала технічна несправність.

Як повідомлялося, в Іркутській області впав російський бомбардувальник Ту-22М3.

На болотах в Іркутській області зазнав аварії і загорівся бомбардувальник Ту-22м, пишуть російські тг-канали pic.twitter.com/ImjhjIR1DY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Російська армія використовує Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні, зокрема для запуску ракет Х-22. Приблизна вартість літака становить близько $300 млн. Він є одним із найдорожчих бортів у військово-повітряному флоті РФ.