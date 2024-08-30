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Після катастрофи F-16 Зеленський звільнив командувача Повітряних сил

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Після катастрофи F-16 Зеленський звільнив командувача Повітряних сил
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ.
фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України»

Президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

В указі №600, опублікованому на сайті вечері п'ятниці, 30 серпня, сказано про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Пізніше президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Олещука.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів» – сказав він у вечірньому зверненні.

За повідомленням Генштабу, Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

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Теги: Генштаб літак Володимир Зеленський президент звільнення пілот

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