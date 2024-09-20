Втрата Україною винищувача F-16: журналісти назвали нову ймовірну причину

Уламки ракети РФ могли пошкодити двигун та інші частини F-16, внаслідок чого той розпався на частини

F-16 міг випадково пролети через хмару уламків після успішного перехоплення та знищення однієї з російських ракет

Український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети. Про це повідомляє Breaking Defense із посиланням на джерела в Україні.

Як наголошують журналісти, у ніч, коли сталася катастрофа літака, український пілот Олексій Месь мав збивати російські ракети й безпілотники у взаємодії з іншими F-16, системами Patriot та іншими наземними батареями ППО.

За даними видання, один зі сценаріїв подальшого розвитку подій, який обговорюють в українському оборонному товаристві, – це те, що F-16 випадково пролетів через хмару уламків після успішного перехоплення та знищення однієї з російських ракет.

Уламки могли пошкодити двигун та інші частини літака, внаслідок чого той розпався на частини. Пілот Месь, імовірно, загинув до того, як зміг катапультуватися. Співрозмовник Breaking Defense стверджує, що в такий спосіб Україна вже втрачала чотири винищувачі – два МіГ-29 і два Су.

Раніше, однак, такі випадки не привертали уваги, бо, мовляв, тоді це не була втрата дорогих сучасних винищувачів F-16.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.