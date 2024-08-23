Атаки ЗСУ змусять росіян заховати літаки подалі від лінії фронту – The Wall Street Journal

Українські атаки БПЛА можуть спонукати РФ до передислокації частини своїх винищувачів та штурмовиків на віддалені від України бази

Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районі

Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Про це пише The Wall Street Journal.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ.

«Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для сил (військово-повітряних – Главком),» – зазначив він.

Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

Також українські атаки БПЛА можуть спонукати РФ до передислокації частини своїх винищувачів та штурмовиків на віддалені від України бази. Це вже зменшило кількість випусків плануючих бомб, оскільки літаки змушені літати далі на бази і з баз на фронт.

Видання нагадало, що Україна і раніше збивала літаки РФ із КАБами, проте для цього доводилося ризикувати дефіцитними системами ППО, переміщуючи їх близькоагадаємо, до лінії фронту.

Нагадаємо, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.