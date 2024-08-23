Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атаки ЗСУ змусять росіян заховати літаки подалі від лінії фронту – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атаки ЗСУ змусять росіян заховати літаки подалі від лінії фронту – The Wall Street Journal
Українські атаки БПЛА можуть спонукати РФ до передислокації частини своїх винищувачів та штурмовиків на віддалені від України бази
фото ілюстративне

Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районі

Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Про це пише The Wall Street Journal.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ.

«Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для сил (військово-повітряних – Главком),» – зазначив він.

Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

Також українські атаки БПЛА можуть спонукати РФ до передислокації частини своїх винищувачів та штурмовиків на віддалені від України бази. Це вже зменшило кількість випусків плануючих бомб, оскільки літаки змушені літати далі на бази і з баз на фронт.

Видання нагадало, що Україна і раніше збивала літаки РФ із КАБами, проте для цього доводилося ризикувати дефіцитними системами ППО, переміщуючи їх близькоагадаємо,  до лінії фронту.

Нагадаємо, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

Читайте також: Аеродром «Маринівка». Що відомо про російське летовище, яке атакували українські дрони 
Теги: літак аеродром війна ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сирського, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв на Курщині
ЗСУ просунулись ще на 3 км у Курській області – Сирський
16 серпня, 19:37
Гіркін вважає, що операція в Курській області має відвернути від головного удару ЗСУ
Курщина для замилення очей? Терорист Гіркін пророкує масштабний удар F-16 по Криму
16 серпня, 16:22
Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна
Путін хоче переговорів? Лукашенко, як маркер настроїв Кремля
16 серпня, 14:11
Росіяни зруйнували Бахмут
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
11 серпня, 15:00
Іран проводитиме військові навчання
Іран тимчасово закриває повітряний простір для єгипетських літаків
8 серпня, 08:20
Лаурінас Касчюнас впевнений, що захист допоможе у разі атаки з боку Росії чи Білорусі
Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю
7 серпня, 23:30
В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)
В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)
1 серпня, 19:55
Окупанти зосереджують найбільшу кількість особового складу на Покровському напрямку
Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
1 серпня, 09:46
Найдешевше житло на територіях, які найбільше постраждали від війни
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст
25 липня, 05:15

Соціум

Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)
Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)
В Ісландії почалося потужне виверження вулкана: влада евакуює людей (відео)
В Ісландії почалося потужне виверження вулкана: влада евакуює людей (відео)
Атаки ЗСУ змусять росіян заховати літаки подалі від лінії фронту – The Wall Street Journal
Атаки ЗСУ змусять росіян заховати літаки подалі від лінії фронту – The Wall Street Journal
На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild
На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
34K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
26K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
24K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
20K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)

Новини

Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua