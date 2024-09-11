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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 18:15 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про балістику на Полтаву.  Станом на 18:50 тривогу скасовано. Наразі «почервоніла» частина України.

Мапа тривог мала такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Раніше начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.

Теги: президент тривога війна

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