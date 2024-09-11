Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 18:15 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про балістику на Полтаву. Станом на 18:50 тривогу скасовано. Наразі «почервоніла» частина України.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Раніше начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.