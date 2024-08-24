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Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Добрелю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Добрелю
До початку вторгнення Росії Андрій Добреля проживав за кордоном
колаж: glavcom.ua

З 2022 року Андрій Добреля служив у роті розвідки – снайпером, де отримав поранення на Донецькому напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Добрелю. 

19 серпня 2024 року після довготривалого лікування поранення, отриманого на Донеччині, помер снайпер Андрій Добреля.

Андрій Добреля народився у селі Балашівка Березнівського району 26 вересня 1978 року. У 1985 році пішов у школу, у рідному селі. Після закінчення школи вступив до Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ і отримав звання молодший лейтенант.

Після закінчення навчання у 1998 році прийнятий на службу в органи внутрішніх справ у Березнівський районний відділ міліції на посаду дільничного інспектора у селі Балашівка. Під час трудової діяльності отримав звання лейтенанта.

З 2000 року продовжував працювати у відділі спецміліції при Рівненській АЕС у місті Кузнецовськ на посаді оперуповноваженого карного розшуку.

У 2001 році був переведений у місто Рівне, де й одружився. У 2005 році отримав звання капітана, після чого у 2009 році пішов на пенсію зі званням майора міліції за вислугу років.

У липні 2022 року Андрій Добреля мобілізувався до лав ЗСУ
У липні 2022 року Андрій Добреля мобілізувався до лав ЗСУ
фото: Березнівська міська рада, Facebook

До початку вторгнення Росії Андрій Добреля проживав за кордоном. У перші дні повномасштабної війни повернувся до України аби захищати Батьківщину. У липні 2022 року Андрія Добрелю мобілізували до лав ЗСУ Рівненським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. З 2022 року служив у роті розвідки – снайпером, де отримав поранення на Донецькому напрямку.

Після довготривалого лікування 19 серпня 2024 року Андрій Миколайович помер.

Сім’я вирішила поховати українського воїна у селі, в якому він народився і виріс та у свій час працював дільничним інспектором поліції.

Рідні та близькі, жителі громади, представники Березнівської міської ради, священнослужителі прийшли до батьківського будинку, щоб висловити безмежну вдячність Захиснику. Захисника проводжали з усіма військовими почестями.

Заупокійну службу провели у храмі Святого Іоанна Богослова села Балашівка. Поховання відбулося на місцевому кладовищі.

Прощання із захисником України Андрієм Добрелею
Прощання із захисником України Андрієм Добрелею
фото: Березнівська міська рада, Facebook
Дружина і молодший син захисника отримують прапор України
Дружина і молодший син захисника отримують прапор України
фото: Березнівська міська рада, Facebook

Під виконання Державного Гімну України та військового салюту завершився земний шлях Добреля Андрія Миколайовича. У захисника залишилися батько, дружина та двоє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання Україна

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