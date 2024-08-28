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Українські F-16 отримали від США найновішу версію РЕБ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Українські F-16 отримали від США найновішу версію РЕБ
США оновили засоби радіоелектронної боротьби на українських F-16
фото: Офіс Президента

Для ефективної інтеграції F-16 до складу українських ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування

США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні. Про це йдеться у повідомленні Служби розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США.

Над модернізацією працювала 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби (68 EWS) у співпраці з данськими і норвезькими колегами.

Зазначається, що для ефективної інтеграції F-16 до складу українських ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз. 

Перед фахівцями стояла подвійна проблема: системи, що використовується на F-16, немає на озброєнні у США, а її оптимізацію потрібно було провести у короткий термін.

Для вирішення ситуації американські військові зібрали спеціальну команду, що складалася з досвідчених експертів і молодих інженерів. Їхнє перше завдання полягало в тому, щоб зрозуміти незнайому систему і те, як її перепрограмувати.

Спираючись на дані від Данії і Норвегії, американські інженери вивчили конструкцію системи РЕБ та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці випробували роботу оновленого комплексу.

Тепер 68 EWS працюватиме на основі зворотного зв'язку з українцями, а перевірені в бою дані будуть використані для для покращення системи.

«Один F-16 з перепрограмованою капсулою сам по собі не забезпечить панування в повітрі, але він може дати вам невелику зону переваги в повітрі на деякий час для досягнення мети, яка має стратегічне значення і вплив», – зазначив директор 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

До слова, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.

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Теги: США зброя військові F-16

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