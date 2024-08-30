Україна втратила винищувач F-16: реакція Пентагону

За словами представниці Пентагону, лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі

США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту

Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Коментуючи ситуацію з падінням винищувача, внаслідок чого загинув український льотчик, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

«Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України», – зазначила вона.

Посадовиця наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії. Зокрема, посадовиця зазначила, що США не коментують деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів.

Представниця Пентагону також відмовилася коментувати питання щодо кількості F-16, які вже має Україна або отримає найближчим часом, оскільки це – питання оперативної безпеки. «Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони», – наголосила вона.

За словами посадовиці, бойова авіація є надзвичайно складною.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.