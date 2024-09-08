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Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
Шольц вважає допомогу Україні правильною політикою
фото з відкритих джерел

Росія має бути присутньою на наступній мирній конференції

Зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини в інтерв’ю німецьким ЗМІ, пише ZDF.

«Я думаю, що це зараз той момент, коли ми маємо обговорити, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації до миру. Безперечно буде ще одна мирна конференція», – заявив він.

За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленський, з яким у нього «хороші» стосунки. Той начебто погодився, що Росія має бути присутньою на наступній мирній конференції.

У цьому ж інтерв’ю Шольц зізнався, провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії, що відбулися на початку вересня, частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду Німеччини.

«Ми прийняли дуже далекосяжні рішення – і ми будемо це робити. (...) Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну», – сказав Шольц.

Він запевнив, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.

Раніше секретар РНБО прокоментував можливість переговорів із Росією.

Напередодні кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього. 

Також президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина Україна війна партії росія

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