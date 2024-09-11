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Втрати ворога станом на 11 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 931-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 24 ОМБр імені короля Данила, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 628930 (+1140) осіб / persons,
  • танків ‒ 8642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1182 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 943 (+1) од,
  • літаків  – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14990 (+57),
  • крилаті ракети  – 2591 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3059 (+6)
Втрати Росії у війні станом на 11 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 11 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 11 вересня
Активність флоту окупантів станом на 11 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю – РФ., двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, Шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога на 11 вересня
Втрати авіаційних систем ворога на 11 вересня
інфографіка: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нині триває 931-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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