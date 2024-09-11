Втрати ворога станом на 11 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 931-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 628930 (+1140) осіб / persons,

танків ‒ 8642 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,

артилерійських систем – 17936 (+56) од,

РСЗВ – 1182 (+2) од,

засоби ППО ‒ 943 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57),

крилаті ракети – 2591 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3059 (+6)

Втрати Росії у війні станом на 11 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 вересня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 11 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю – РФ., двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, Шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога на 11 вересня інфографіка: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нині триває 931-й день повномасштабної війни в Україні.