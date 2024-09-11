Втрати ворога станом на 11 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 628930 (+1140) осіб / persons,
- танків ‒ 8642 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,
- артилерійських систем – 17936 (+56) од,
- РСЗВ – 1182 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57),
- крилаті ракети – 2591 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3059 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 11 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю – РФ., двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, Шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим).
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Нині триває 931-й день повномасштабної війни в Україні.
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