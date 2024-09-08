Україна навчилася протидіяти «Шахедам» без втрати ракет. Аналіз ISW

Українські системи РЕБ виводять з ладу безпілотники, змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо

Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий аналітик Петро Черник заявив 7 вересня, що українські системи РЕБ виводять з ладу безпілотники «Шахед-136/131», змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що деякі російські безпілотники «Шахед» не досягли своїх цілей із невстановлених причин. Однак 31 серпня і 6 вересня Повітряні сили ЗСУ визнали, що українські системи РЕБ уразили російські безпілотники.

Українська компанія-виробник безпілотників Besomar заявила 7 вересня, що вона розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати російські безпілотники, і що українські сили вже використовують ці дрони-перехоплювачі в зоні бойових дій.

«Нещодавно ISW також спостерігав повідомлення про використання українськими силами FPV-дронів для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників.

Ці українські контрзаходи є частиною більш широких зусиль, спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги в галузі безпеки», – зауважили аналітики.

На їхню думку, використання Україною засобів РЕБ для протидії «Шахедам», зокрема, дозволить українським військам зберегти обмежені системи ППО і ракети, які необхідні Україні для захисту від російських ракетних ударів, спрямованих на прифронтові райони України, об'єкти критичної інфраструктури й великі населені пункти.

За повідомленням ISW, російські та українські війська беруть участь у технологічній гонці між наступальними й оборонними технологіями. Причому здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності Києва компенсувати нинішні переваги Москви у сфері матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, що українські «дрони-дракони» наводять жах на окупантів. Ці безпілотники «поливають» російські позиції термітом – порошкуватою сумішшю алюмінію й оксиду заліза або нікелю, яка горить з температурою до 2200 градусів за Цельсієм.

Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Крім того, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів.