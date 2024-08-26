Дуров – це не про свободу слова. Що не так із засновником Telegram?

«Telegram – ФСБшна контора, яка виконує функції комунікації, стеження, ІПСО, відмивання грошей і не тільки»

Не захищайте Дурова...

Моїм друзям повезло: у них у стрічці, як кажуть, нема захисників Дурова.

А у мене є.

У мене стрічка так налаштована, щоб бачити не лише однодумців.

Але, шановні захисники Дурова, ось що я вам скажу.

Щодо свободи інтернету – я з дитинства за свободу інтернету, і я свою позицію доводив ділом (walk you talk, як кажуть) багато років. І зараз знову доводиться захищати свободу інтернету в Україні від політиків, які прикриваються необхідністю почистити ринок в інтересах великого бізнесу, а насправді за цим стоять росіяни, що мають на меті зменшити життєстійкість системи.

Так от, Дуров – це не про свободу інтернету. Це навіть не про сприяння нелегальному трафіку наркотиків, тютюну і що там ще може бути.

Це конкретно ФСБшна контора, яка виконує функції комунікації, стеження, ІПСО, відмивання грошей і не тільки. Ознайомтеся з проєктом Кремлеграм, який ініціював Ярослав Ажнюк. Мій особистий досвід підтримки національно-визвольних рухів корінних поневолених народів РФ дає мені десятки конкретних підстав стверджувати це.

І тут є два підходи. Американський – свобода слова вище за все [поправка: мені пишуть, що я надто спрощую американський підхід]. І європейський – права людей вище за свободу слова.

Це дуже добре, що на одній планеті є два таких різні підходи, можна порівняти.

Мені здається, якби Америка у ХХ сторіччі мала війну на своїй території, вона би по-іншому ставилася до свободи слова. Власне, я переконаний в цьому, читаючи «Патріотичний акт», ухвалений після атаки на башти-близнюки. Лібертаріанство можливе на планеті рожевих єдинорогів, де нема наркобаронів, педофілів, терористів, торговців людьми та росії. Стовідсоткових лібертаріанців не буває, стверджую це як лібертаріанець, казав Каха Бендукідзе.

Не захищайте Дурова. По-перше, ви розчаруєтеся, коли все вилізе назовні. По-друге, ви вже в поганій компанії росвоєнкорів, росолігархів та трампістів.

У нинішньому складному світі часто важко ухвалити правильне моральне рішення. Допомагає подивитися, з ким ти на одному боці барикад і хто на іншому.