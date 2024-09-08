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Удари по території Росії. Новий очільник МЗС зробив заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удари по території Росії. Новий очільник МЗС зробив заяву
Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна не може бути обмежена у захисті
фото: Reuters

Сибіга звернувся з закликом до партнерів

Країна, яка захищається від агресії, не може бути обмежена у захисті. Україна закликає союзників зняти обмеження на удари вглиб РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

«Країна, що захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті», – нагадав глава МЗС.

Міністр додав, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Сибіга закликав партнерів не обмежувати Україну в цьому.

«Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя», – сказав посадовець.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари по цілях глибоко всередині Росії американською та іншою західною зброєю не мають великого значення для захисту України від агресії. Це «дипломатична відмова» у проханні України скасувати обмеження

До слова, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. 

Раніше Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Як відомо, 5 вересня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. 

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Теги: Андрій Сибіга МЗС війна росія Україна

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