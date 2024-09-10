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Байден обговорить з прем'єром Британії дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден обговорить з прем'єром Британії дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (ліворуч) та президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю, 13 вересня

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден наприкінці тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл Збройним силам України завдавати ударів далекобійною зброєю вглиб Росії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

«Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

Теги: Джозеф Байден США зброя ЗСУ війна прем’єр-міністр Велика Британія

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