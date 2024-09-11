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Зняття обмежень на удари по РФ: Байден заявив, що працює над цим «прямо зараз»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зняття обмежень на удари по РФ: Байден заявив, що працює над цим «прямо зараз»
Раніше Антоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю
фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs

Ймовірно, США скоро можуть зняти заборону на удари по РФ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Вашингтон наразі працює над питанням зняття заборони для України завдавати ударів вглиб території Росії американською зброєю. Про це повідомив американський журналіст Алекс Рауфогл в Х.

Відповідну заяву президент США зробив на запитання журналістів, чи зніме він обмеження на використання Україною зброї великої дальності.

Байден відповів ствердно, зазначивши, що Вашингтон розглядає можливе зняття табу «просто зараз».

«Ми просто зараз це вирішуємо», – сказав голова Білого дому.

Раніше повідомлялося, що лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден наприкінці тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл Збройним силам України завдавати ударів далекобійною зброєю вглиб Росії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен їдуть до України, аби підтвердити дозвіл ЗСУ завдавати ударів ракетами Atacms по Російській Федерації. Про це заявив голова Комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол в інтерв’ю Джуліас Бруфке.

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Теги: Джозеф Байден обмеження Ентоні Блінкен Вашингтон журналіст президент міністр

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