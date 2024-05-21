Боєць батальйону «Свобода»: Київ переповнений людьми у військовій формі, які до війни не мають стосунку

Олександр Хоменко: «Себе я також включаю у число тих, хто має загинути»

«Відомі люди – літератори, поети, митці, знані у соцмережах блогери – мають йти на «нуль»

Те, що у центрі України вирує життя, є хорошим знаком, але водночас суспільство зараз деморалізоване, зокрема, через дії влади. Саме так в інтерв'ю «Главкому» висловився нині військовий, а в минулому музейник та кандидат історичних наук Олександр Хоменко.

«Київ переповнений людьми у військовій формі, які до війни мають такий саме стосунок, як я до польотів на Марс», – заявив історик.

Музейник пояснив, що йому насправді, приємно, що Київ під час війни живе та не вмирає. Хоменко зауважує, що він би не хотів, аби «тут тривав суцільний похорон».

«Мене захоплює, що тут видаються книги – пам'ятаю, як у червні 2022 року мій добрий друг Віталій Терлецький переклав том філософії Канта та видав її у «Темпорі». Мене тоді це так вразило: все горить, а ми Канта перевидаємо. Це є ознака нашої величі, як на мене…», – пояснює військовий.

Водночас історик підкреслює, що суспільство зараз деморалізоване, а джерелом деморалізації є влада: цинічна, брехлива, схильна будувати свій світ лише як світ безмежного комфорту. «Капілярами суспільного організму це отруєння поширюється у всі пори соціуму. І якщо ми зараз не повернемося до того вогню ідеалізму, який був у 2022 році, ситуація може бути дуже сумною», – зауважив науковець.

Зокрема, військовий додав, що Україні дуже б допомогло, якби родичі правлячої верхівки йшли на фронт, знаючи, що можуть загинути. Хоменко вважає, що відомі люди – літератори, поети, митці, знані у соцмережах блогери – мають йти на «нуль».

«Себе я також включаю в число тих, хто має загинути. Розумію, це звучить жахливо, бо кожне людське життя самоцінне, але іншого способу запалити цю копицю вологого сіна я не бачу. Нам потрібні сірники – вони згоратимуть і згоратимуть, але на якомусь сіно спалахне», – пояснив історик.

Олександр Хоченко наголосив, що якою б не була західна допомога Україні, все одно потрібні люди, які сидітимуть в окопах, і серед них буде чимало тих, хто загине.

Нагадаємо, військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.

До слова, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький пояснив, що для нього перемогою у війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України.