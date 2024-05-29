Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7700 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,
- артилерійських систем – 13066 (+37) од,
- РСЗВ – 1087 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).
Активність флоту окупантів станом на 29 травня:
- в Чорному морі 1 ворожий корабель;
- в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.
Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, російські загарбники обстрілюють Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що від початку доби зафіксовано шість таких ударів.
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