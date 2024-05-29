Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 травня втратила:

особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).

Активність флоту окупантів станом на 29 травня:

в Чорному морі 1 ворожий корабель;

в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські загарбники обстрілюють Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що від початку доби зафіксовано шість таких ударів.