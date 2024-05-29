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Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,
  • артилерійських систем – 13066 (+37) од,
  • РСЗВ – 1087 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 29 травня:

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель;
  • в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні. 

Нагадаємо, російські загарбники обстрілюють Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що від початку доби зафіксовано шість таких ударів.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року
Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб корабель Україна безпілотник втрати Повітряні сили ЗСУ

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