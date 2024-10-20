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Шмигаль повідомив суму збитків для української екосистеми внаслідок війни

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Шмигаль повідомив суму збитків для української екосистеми внаслідок війни
Шмигаль розповів про екологічні збитки під час війни
фото з відкритих джерел

У Гельсінкі відбулась конференція з обговорення пункту 8 «Екологічна безпека» Формули миру

Російська війна проти України спричинила значні екологічні руйнування, що призвело до небувалого забруднення навколишнього середовища. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, збитки українським екосистемам оцінюються в $65 млрд. 

«Нинішня шкода українським екосистемам оцінюється в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів і 20% природоохоронних територій України вже постраждали від війни. Під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна», – сказано в його телеграм-каналі за підсумками конференції з обговорення пункту 8 «Екологічна безпека» Формули миру.

Повідомляється, що захід відбувся в Гельсінкі за участю прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також чиновників інших держав.

«Перед усіма нами стоїть найважливіше завдання – виробити спільне бачення того, як захистити природу і життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення і конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип «ворог має заплатити», – зазначив Шмигаль.

Він окреслив кілька основних завдань, щодо яких необхідно узгодити спільну стратегію. Це: моніторинг, фіксація та звітування про всі екологічні наслідки, впливи, втрати й збитки від війни РФ проти України; отримання важливих відгуків і технічних рекомендацій від міжнародних партнерів; розробка подальших спільних дій для притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, скоєні проти України.

«Екологічна безпека є ключовою умовою для економічного та соціального прогресу. Тому нам необхідно знайти рішення й ресурси, щоб максимально захистити та відновити нашу природу і довкілля», – підкреслив український прем’єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км. 

Раніше стало відомо, що при Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контроль підготовки до опалювального сезону в регіонах.

До слова, 5 вересня прем'єр Денис Шмигаль прокоментував призначення нових міністрів.

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Теги: війна Україна безпека Денис Шмигаль втрати ворог розробка

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