Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Примари з Північної Кореї

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нахабний випад з боку Кім Чен Ина здійснено тому, що сценарій заморожування бойових дій між Росією і Україною є доволі вірогідним?
фото з відкритих джерел

Велика політика диктаторів – це завжди про власну владу і чужі гроші

НАТІвці за даними супутникової розвідки однозначно стверджують, що десь 10-12 тисяч північнокорейських вояків вже знаходяться у Курській області і готуються до безпосередніх боєзіткнень зі ЗСУ.

Що вони можуть і чому саме зараз?

Читав в інтернеті, що це суперкрутий спецназ з казкових персонажів, які здатні палити танки променями Чучхе і робити швидкі і потужні рейди у тил нашому угрупуванню у Курській області. Коротше, страшні жахи у стилі дорами (це такі корейські телесеріали).

Вважаю це байками від ворога. По-перше, 10 тисяч – це чверть всіх сил особливого призначення КНДР. І половина реального спецназу, яким там є повітряно-десантні війська. Навряд чи Кім Чен Ин ризикне залишитися без своїх елітних військ та ще й під час серйозного загострення на Корейському півострові.

Логіка підказує, що цей «експедиційний корпус» сформовано, здебільшого, з легких піхотних бригад, які формально відносяться до північнокорейських ССП. Хоча треба пам’ятати, що логіка по відношенню до КНДР – це хитка основа.

Більше важливо, що ті самі рейди неможливі без засобів пересування – авіації і бронетехніки. Нічого такого північнокорейці з собою не везуть. У росіян зайвої техніки теж нема. А бігом по осінній багнюці рейду не проведеш.

Є протилежні думки, що «бойові буряти Ина» будуть виконувати лише допоміжні функції у тилу, тим самим звільнивши російських військовослужбовців для наступу на наші позиції у Курській області. Теж не в’яжеться. Бо у тилу реального досвіду війни 21 сторіччя з дронами, РЕБАми і всім іншим не наберешся, а саме в отримання такої переваги над сусідом по півострову зацікавлений північнокорейський диктатор.

І головне: якщо північнокорейці почнуть прикривати тили, то що тоді буде робити «непереможний «Ахмат»? Кине свої Тік-токи і піде на передову? Та швидше обидві Кореї об’єднаються і вступлять до НАТО.

Тому найбільш вірогідним є варант, коли Кремль ці 10 тисяч умовних спецназівців використає як новітній «Вагнер» для витратних штурмових дій: в них теж знижений інстинкт самозбереження і відсутні ознаки гуманізму. І їх теж не жаль. А північнокорейські командири, які під час таких операцій залишаться у тилу, будуть опитувати тих, кому пощастить вижити, і отримають ту інформацію, за якою вони і приперлися на цю війну.

Тобто, загалом на хід війни північнокорейці у заявленій чисельності не вплинуть. А от значно ускладнити для ЗСУ ситуацію у Курській області, на жаль, зможуть. Аж до перетворення її на критичну.

Саме зараз цей нахабний випад з боку Кім Чен Ина здійснено тому, що сценарій заморожування бойових дій між Росією і Україною є доволі вірогідним. А тоді північнокорейський диктатор не встигне посилити свою армію. А також не нагадає гучно про себе у черговий раз с натяком, що цивілізованому світові треба на нього зважати і домовлятися, щоб він не утнув чогось зовсім жахливого.

Велика політика диктаторів – це завжди про власну владу і чужі гроші.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: диктатор політика Північна Корея війна гроші Кім Чен Ин танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейські солдати воюватимуть за Росію в Україні
Парадокс тоталітаризму: як Кім Чен Ин та Путін стали новими символами зла
22 жовтня, 17:22
Росія змушена залучати десантників і морпіхів для протистояння ЗСУ в Курській області
Військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція
6 жовтня, 13:46
4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина начальника обласного Пенсійного фонду викрили на незаконному збагачені
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
8 жовтня, 19:48
Підготовка до продажу тривала понад рік – для цього розділяли ІТ-платформи і ланцюжків поставок, а бренди переходили на кирилицю
Unilever вийшла з ринку Росії. Їй належать бренди Lipton, Axe, Cif та інші
10 жовтня, 15:08
Сі Цзіньпін планує приїхати до Росії
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
18 жовтня, 10:58
Правляча проросійська партія «Грузинська мрія» Іаанішвілі намагається втримати владу у руках, а Саакашвілі - у в'язниці
«Останні демократичні» вибори. Чи є шанс у Грузії? тема дня
26 жовтня, 08:01
Для отримання  допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву
Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
24 жовтня, 11:34
Вибори президента Республіки Білорусь відбудуться 26 січня 2025 року
Білорусь оголосила дату виборів президента
23 жовтня, 13:41
Ухвалу апеляційного суду можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців
Іподиякон УПЦ МП побив військового. Апеляція ухвалила вердикт
28 жовтня, 16:32

Олександр Кочетков

Примари з Північної Кореї
Примари з Північної Кореї
Як знищити російську ядерну зброю
Як знищити російську ядерну зброю
Ядерні погрози Кремля. Путін підіграє Трампу?
Ядерні погрози Кремля. Путін підіграє Трампу?
Цугцванг України у США
Цугцванг України у США
Як вибух «Сармату» став символом деградації Росії
Як вибух «Сармату» став символом деградації Росії
Що варто знати про іранські балістичні ракети 
Що варто знати про іранські балістичні ракети 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
28K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
16K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
3784
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
2899
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua